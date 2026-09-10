25वे गणेश महोत्सव पर होंगे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन

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पूर्वी दिल्ली स्थित लक्ष्मी नगर की ओर से आयोजित 25वे गणेश महोत्सव पर होंगे पंडाल में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। गणपति जी के हाथों में मेड इन इंडिया ड्रोन, ब्रह्मोस मिसाइल व सेमीकंडक्टर होंगे प्रमुख आकर्षण। लक्ष्मी नगर स्थित ‘श्री गणेश सेवा मंडल’ की ओर से आयोजित दिल्ली के प्रसिद्ध गणेश महोत्सव दिल्ली का महाराजा के 25वें सिल्वर जुबली वर्ष की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस वर्ष 12 दिवसीय गणेश महोत्सव 14 से 25 सितंबर तक प्रियदर्शनी विहार स्थित डीडीए मिनी क्रिकेट स्टेडियम, बैंक एन्क्लेव में धूमधाम से मनाया जाएगा।

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