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वीडियो: जमानत मिलने के बाद सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने जताई खुशी

अनुज कुमार

Updated Wed, 21 Oct 2026 08:17 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 08:17 PM IST







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सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को बुधवार को जमानत मिल गई, जो बीते सात दिनों से तिहाड़ जेल में बंद थे। जमानत मिलने के बाद सीजेपी की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह ने खुशी जताई। ... और पढ़ें

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