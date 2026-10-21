सिरसा का राहुल गांधी पर आरोप: '1984' जैसे दंगे फैला रहे कांग्रेस नेता, पिता और दादी इंदिरा के रास्ते पर चल रहे

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने इसकी तुलना 1984 के सिख विरोधी दंगों से की। यह आरोप इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली से पहले लगाया गया।

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सिरसा ने दावा किया कि राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने राहुल पर राजनीतिक लाभ के लिए देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया। मंत्री ने राहुल के विदेशी दौरों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल उन विदेशी शक्तियों से सीख ले रहे हैं जिन्होंने बांग्लादेश, नेपाल और फ्रांस जैसे देशों में अशांति फैलाई। सिरसा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस नेताओं ने राजनीतिक सत्ता के लिए सिखों को निशाना बनाया।