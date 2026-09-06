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इमारत में मौजूद थे 50 बच्चे, 3 बच्चों का किया गया रेस्क्यू

Digvijay Singh

Updated Sun, 06 Sep 2026 03:55 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 03:55 PM IST







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मोती बाग के शांति निकेतन इलाके में एक पीजी की बिल्डिंग गिर गई है। इसमें कई बच्चे रह रहे थे। इमारत गिरते समय 40-50 बच्चे मजूद थे। अभी टीम ने 3 बच्चों का रेस्क्यू कर लिया है। ... और पढ़ें

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