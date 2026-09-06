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दिल्ली में गिरी इमारत: राजधानी के सत्य निकेतन में बिल्डिंग ढही, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

Sun, 06 Sep 2026 02:10 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 06 Sep 2026 02:10 PM IST
सार

दिल्ली में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के बीच मोती बाग स्थित सत्य निकेतन में एक इमारत जमींदोज हो गई। कई के दबे होने की आशंका जताई जा रही है।

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Delhi building has collapsed near Satya Niketan in South-West Delhi
Breaking News - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन क्षेत्र में एक इमारत ढहने की घटना सामने आई है। फायर डिपार्टमेंट को दोपहर करीब 1:30 बजे इस हादसे की सूचना प्राप्त हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका है।
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घटनास्थल पर फायर डिपार्टमेंट की टीमें तुरंत पहुंच गईं। बचाव और राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। यह हादसा नई दिल्ली के मोती बाग स्थित शिव मंदिर के पास सत्य निकेतन में हुआ। फायर डिपार्टमेंट को 1333/1334 बजे 'घर ढहने' के प्रकार की कॉल मिली थी। स्थिति स्पष्ट होने पर और जानकारी मिलने की उम्मीद है।
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बचाव दल मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद है और भीड़ को नियंत्रित कर रही है। बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त उपकरण मंगाए गए हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
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