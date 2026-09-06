दिल्ली में गिरी इमारत: राजधानी के सत्य निकेतन में बिल्डिंग ढही, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

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घटनास्थल पर फायर डिपार्टमेंट की टीमें तुरंत पहुंच गईं। बचाव और राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। यह हादसा नई दिल्ली के मोती बाग स्थित शिव मंदिर के पास सत्य निकेतन में हुआ। फायर डिपार्टमेंट को 1333/1334 बजे 'घर ढहने' के प्रकार की कॉल मिली थी। स्थिति स्पष्ट होने पर और जानकारी मिलने की उम्मीद है।

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दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन क्षेत्र में एक इमारत ढहने की घटना सामने आई है। फायर डिपार्टमेंट को दोपहर करीब 1:30 बजे इस हादसे की सूचना प्राप्त हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका है।