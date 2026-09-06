दिल्ली में नहीं रुक रहा मर्डर का सिलसिला: लाठी-डंडे से पीट-पीटकर युवक की हत्या, सीसीटीवी में कैद खौफनाक वारदात

हाल ही में नागलोई में एक छात्र की हुई थी हत्या

दिल्ली में आए दिन हत्याओं की खबर सामने आती रहती है। हाल ही में दिल्ली के नागलोई में स्कूल जा रहे 15 साल के छात्र पर चाकू से हमला किया गया था। इस घटना में छात्र की मौत हो गई थी। छात्र पर हमले की वजह भी सामने आई थी। दरअसल छात्र ने कुछ लड़कों को एक लड़की से छेड़छाड़ करने से रोकने की कोशिश की थी, उसके बाद छात्र पर ये हमला हुआ और उसकी जान चली गई।