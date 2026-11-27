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18 year old Nidhi Mahto from Delhi is working wonders in Indian women cricket
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दिल्ली की 18 वर्षीय निधि माहतो भारतीय महिला क्रिकेट में कर रही हैं करिश्मा
राजधानी दिल्ली की 18 वर्षीय होनहार ऑलराउंडर निधि माहतो इन दिनों भारतीय महिला क्रिकेट में करिश्मा कर रही हैं। पांच जनवरी 2008 को जन्मीं निधि अपनी आक्रामक दाएं हाथ की बल्लेबाजी और लेग-स्पिन गेंदबाजी के दम पर आज देश की सबसे भरोसेमंद युवा खिलाड़ियों की कतार में खड़ी हैं। आगामी आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप 2027 की तैयारियों के लिहाज से उन्हें भारतीय टीम का एक बेहद अहम स्तंभ माना जा रहा है।
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