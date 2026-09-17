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1.25 lakh earthen lamps were lit at Kartavya Path on PM Modi's 76th birthday
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पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर कर्तव्य पथ पर सवा लाख दीये जलाए गए
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