{"_id":"6aec28de4244654d4c0de4b6","slug":"video-tanker-filled-with-chemicals-overturned-on-kmp-expressway-sparking-massive-fire-on-road-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"नूंह में हादसा: केएमपी एक्सप्रेसवे पर केमिकल से भरा टैंकर पलटा, सड़क पर लगी भीषण आग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नूंह में हादसा: केएमपी एक्सप्रेसवे पर केमिकल से भरा टैंकर पलटा, सड़क पर लगी भीषण आग
कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर केमिकल से भरा एक टैंकर पलटने से बड़ा हादसा हो गया। टैंकर पलटते ही उसमें भरा केमिकल सड़क पर बिखर गया और उसमें भीषण आग लग गई। हादसे में टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। करीब 4 घंटे तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही, बाद में पुलिस ने उसे नियंत्रित कर लिया। मानेसर की ओर से पलवल की तरफ जा रहा केमिकल से भरा टैंकर जब खोड़ बसई के पास ढलान पर पहुंचा तो चालक ने उसे न्यूट्रल कर दिया। ढलान में गति तेज होने के कारण चालक ने टैंकर पर संतुलन खो दिया। टैंकर डिवाइडर से टकराता हुआ कुछ दूर आगे जाकर पलट गया। टैंकर पलटते ही उसमें भरा केमिकल सड़क पर फैल गया और उसमें तुरंत आग भड़क उठी। केमिकल सड़क पर घंटों तक जलता रहा और पूरा टैंकर जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की छह गाड़ियों को लगाया गया
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।