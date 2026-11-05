नूंह: मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज विवाद पर डेढ़ घंटे चली बैठक बेनतीजा, मांगों पर अड़े रहे छात्र

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मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज की बदहाल व्यवस्था, कर्मचारियों के बकाया वेतन और संस्थान के भविष्य को लेकर पिछले करीब 34 दिनों से चल रहा विद्यार्थियों का आंदोलन जारी रहा। आंदोलन को समाप्त कराने और विवाद का समाधान निकालने के उद्देश्य से जिला लघु सचिवालय में प्रशासन और वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के साथ आंदोलनकारी छात्रों की बैठक हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली इस बैठक में कॉलेज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन किसी भी मांग पर सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में बैठक बेनतीजा रहने के बाद विद्यार्थियों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है।

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