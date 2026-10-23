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नोएडा में आइवरी काउंटी में मजदूर की मौत, ठेकेदार पर धक्का देने और शव गायब करने का आरोप

Digvijay Singh

Updated Fri, 23 Oct 2026 02:24 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 02:24 PM IST

नोएडा में आइवरी काउंटी सेक्टर 115 में एक मजदूर की देर रात गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान 23 वर्षीय जावेद हुसैन के रूप में हुई है, जो बंगाल का रहने वाला था। इस घटना के बाद परिजनों और अन्य मजदूरों में भारी रोष व्याप्त है। ... और पढ़ें

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