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ठंड का एहसास बढ़ा: नोएडा में बारिश से बदला मौसम, तापमान 21 डिग्री पहुंचा
चक्रवाती तूफान के प्रभाव के बीच गुरुवार सुबह नोएडा में मौसम ने करवट ली। सेक्टर-120 में बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ही तापमान गिरकर 21 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई। सुबह के समय आसमान में बादल छाने और बारिश होने से लोगों को मौसम में बदलाव महसूस हुआ। दिल्ली-एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदलने के बीच नोएडा में बारिश ने दस्तक दी है।
आंध्र प्रदेश और आसपास के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान के प्रभाव के बाद मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। तूफान के आगे बढ़ने और कमजोर पड़ने के साथ उसके प्रभावों पर नजर रखी जा रही है। हालांकि, नोएडा में हो रही बारिश का चक्रवाती तूफान से सीधा संबंध है या नहीं, इसकी पुष्टि मौसम विभाग के आधिकारिक अपडेट से ही हो सकेगी।
सेक्टर-120, 12, 121, 117, 119, 62 में बारिश शुरू होने के साथ तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने से सुबह मौसम ठंडा हो गया। बारिश के चलते दिन के तापमान में भी बदलाव की संभावना है। लोगों को अब मौसम विभाग के पूर्वानुमान और बारिश की स्थिति पर नजर रखनी होगी।
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