फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Rs 35 crore scam at PNB in Greater Noida Customers arrived branch with passbooks

पीएनबी में 35 करोड़ का घोटाला!: पासबुक लेकर शाखा पहुंचे लोग, एंट्री कराने पर उड़े होश; धरने पर बैठे पीड़ित

Thu, 29 Oct 2026 01:32 PM IST
विकास कुमार माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: विकास कुमार Updated Thu, 29 Oct 2026 01:32 PM IST
सार

बैंक में लगातार पहुंच रहे खाताधारकों को सबसे अधिक चिंता अपनी मेहनत की कमाई को लेकर है। कई लोगों ने भविष्य की जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई, शादी और अन्य जरूरी कामों के लिए बैंक में रकम जमा की थी। अब घोटाले की जानकारी सामने आने के बाद उन्हें अपनी जमा पूंजी डूबने का डर सता रहा है। 

विज्ञापन
Rs 35 crore scam at PNB in Greater Noida Customers arrived branch with passbooks
पीड़ित ग्राहक जितेंद्र - फोटो : अमर उजाला

ग्रेटर नोएडा स्थित ऐच्छर गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शाखा में 35 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले का मामला सामने आने के बाद खाताधारकों की परेशानी बढ़ गई है। अपने खातों में जमा रकम की जानकारी लेने के लिए लोग सुबह से ही बैंक पहुंच रहे हैं। कोई पासबुक में एंट्री कराने के लिए कतार में लगा है तो कोई खाते में बची पूंजी निकालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, कई खाताधारकों का आरोप है कि उन्हें अपनी जमा रकम के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। रकम नहीं मिलने से परेशान कुछ खाताधारकों ने बैंक परिसर में धरना भी शुरू कर दिया है।



Trending Videos
Rs 35 crore scam at PNB in Greater Noida Customers arrived branch with passbooks
बैंक पहुंचे ग्राहक करा रहे पासबुक में एंट्री - फोटो : अमर उजाला

खाताधारकों को सता रहा इस बात का डर
बैंक में लगातार पहुंच रहे खाताधारकों को सबसे अधिक चिंता अपनी मेहनत की कमाई को लेकर है। कई लोगों ने भविष्य की जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई, शादी और अन्य जरूरी कामों के लिए बैंक में रकम जमा की थी। अब घोटाले की जानकारी सामने आने के बाद उन्हें अपनी जमा पूंजी डूबने का डर सता रहा है। खाताधारक बैंक पहुंचकर पासबुक अपडेट कराने के साथ ही यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके खाते में कितनी रकम शेष है और वह निकाल सकेंगे या नहीं।

Rs 35 crore scam at PNB in Greater Noida Customers arrived branch with passbooks
कतार में लगे ग्राहक - फोटो : अमर उजाला

बैंक पहुंचकर लगा रहे चक्कर
गुरुवार सुबह से ही बैंक शाखा में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। खाताधारक बैंककर्मियों से अपने खातों की स्थिति स्पष्ट करने और जमा रकम के संबंध में जानकारी देने की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी पासबुक में लेनदेन की एंट्री कराने के लिए पहुंचे हैं, जबकि कई खाताधारक बची हुई रकम निकालने की कोशिश में हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें समय रहते खातों की वास्तविक स्थिति और उनकी जमा पूंजी के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि वे आगे की आर्थिक जरूरतों के लिए कोई निर्णय ले सकें।

विज्ञापन
विज्ञापन
Rs 35 crore scam at PNB in Greater Noida Customers arrived branch with passbooks
पीड़ित ग्राहक जितेंद्र - फोटो : अमर उजाला

खाते में थे 17 लाख, 26 हजार, अब बजा है 26 हजार
एक पीड़ित जितेंद्र ने बताया कि उनके बचत खाते में 17 लाख 26 हजार रुपये जमा थे। लेकिन अब खाते में केवल 26 हजार ही बचे हैं। पीड़ित ने बताया कि खाते से रकम निकलने का कभी कोई मैसेज नहीं आया। अब जब शाखा में आकर चेक किया तो घोटाले की जानकारी हुई। 

विज्ञापन
Rs 35 crore scam at PNB in Greater Noida Customers arrived branch with passbooks
धरने पर बैठे ग्राहक - फोटो : अमर उजाला

धरने पर बैठे पीड़ित, आर्थिक संकट की चिंता
खातों में जमा रकम नहीं मिलने और जानकारी के अभाव से परेशान लोगों ने बैंक के बाहर धरना शुरू कर दिया है। पीड़ितों का कहना है कि उनकी मेहनत की कमाई बैंक में जमा थी। अब रकम को लेकर अनिश्चितता के कारण परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कुछ खाताधारकों ने अपनी परेशानी बयां करते हुए आत्महत्या तक करने की बात कही। यह स्थिति उनकी गंभीर मानसिक और आर्थिक परेशानी को दर्शाती है। पीड़ितों की मांग है कि उनके खातों की जांच कर जमा रकम की स्थिति स्पष्ट की जाए और उनकी धनराशि वापस दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed