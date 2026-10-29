{"_id":"6ae3187e16b43204f404ca29","slug":"video-weather-changes-in-noida-due-to-rain-temperature-reaches-18-degrees-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"नोएडा में बारिश से बदला मौसम, तापमान 18 डिग्री पहुंचा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नोएडा। चक्रवाती तूफान के प्रभाव के बीच गुरुवार सुबह नोएडा में मौसम ने करवट ली। सेक्टर-120 समेत सेक्टर-12, 117, 119, 121 और 62 में बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ही तापमान गिरकर 21 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे सुबह मौसम में ठंडक बढ़ गई। आसमान में बादल छाने और तेज हवाएं चलने से लोगों को मौसम में बदलाव महसूस हुआ।

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