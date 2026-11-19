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नोएडा के सेक्टर-49 थाना पुलिस ने सेक्टर-50 स्थित द क्रिसेंट अपार्टमेंट के बंद फ्लैटों में चोरी करने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 34 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण, एक लाख रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल वैगनआर कार बरामद की गई है। इसके अलावा एक आरोपी के बैंक खाते में चोरी से जुड़े पांच लाख रुपये भी फ्रीज कराए गए हैं। आरोपियों ने बारिश के दौरान सोसाइटी की दीवार फांदकर दो बंद फ्लैटों के ताले तोड़े थे। पहचान छिपाने के लिए कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई थी।

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