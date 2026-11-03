थोरा गांव का रास्ता कीचड़ से बदहाल

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ज़ेवर के थोरा गांव का मुख्य रास्ता कीचड़ की वजह से बदहाल स्थिति में है। गांव के मुख्य रास्ते पर लगभग 200 मीटर की दूरी तक भरा रहता है, जिस वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण लागातार इस रास्ते को बनाने की मांग कर रहे हैं।

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