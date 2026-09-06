नोएडा में अधूरे और जर्जर फ्लैटों में रहने को मजबूर गार्डेनिया एम्स ग्लोरी के निवासी

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नोएडा के सेक्टर-46 स्थित गार्डेनिया एम्स ग्लोरी सोसाइटी में रहने वाले करीब 1415 परिवार वर्षों से अधूरी सुविधाओं और जर्जर इमारत की समस्याओं से जूझ रहे हैं। निवासियों का कहना है कि बिल्डर ने बिना सोसाइटी को पूरी तरह तैयार किए और जरूरी एनओसी उपलब्ध कराए उन्हें फ्लैटों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। जिंदगी भर की कमाई लगाकर घर खरीदने के बाद भी लोग आज रजिस्ट्री, फायर एनओसी, एसटीपी, लिफ्ट, पार्किंग और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं। अमर उजाला की ओर से आयोजित संवाद में निवासियों ने अपनी समस्याएं साझा कीं।

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