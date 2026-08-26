अंडर-14, 17 व 19 कैटेगरी में बुधवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले

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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से गौतमबुद्ध नगर में चल रही नॉर्थ जोन-1 सीबीएसई क्लस्टर बालक फुटबॉल चैंपियनशिप में बुधवार को नॉकआउट और क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर इकोटेक-11 स्थित उमा पब्लिक स्कूल में आयोजित इस प्रतियोगिता के सातवें दिन अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग में कुल 54 होंगे। बृहस्पतिवार को सेमीफाइनल व फाइनल मुकाबले होंगे।

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