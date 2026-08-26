Noida News: अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का शुभारंभ

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नोएडा। सेक्टर-96 स्थित प्राधिकरण कार्यालय में बुधवार को लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के तहत कार्यक्रम हुआ। इसमें 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री सुनील शर्मा, जिला पंचायत प्रशासक अमित कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा, भाजपा महानगर अध्यक्ष महेश चौहान, जिलाधिकारी मेधा रूपम, सीडीओ भाल चंद्र त्रिपाठी, आरएम मनोज कुमार सिंह, एआरएम रोहिताश कुमार समेत अन्य मौजूद रहे। सुनील शर्मा ने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर बृहस्पतिवार सुबह छह बजे से 29 अगस्त की मध्यरात्रि तक रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी गई है।

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