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शारदा विश्वविद्यालय में भजन क्लबिंग का आयोजन ग्रेटर नोएडा। नालेज पार्क स्थित शारदा विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। युवा महोत्सव में जेन जी ने देश की कई संस्कृतियों के बारे में रूबरू कराया। नॉर्थ ईस्ट से लेकर कई प्रदेशों के लोक गीत पर डांस किया। युवाओं ने बताया कि भाषाएं अलग है। पूजा के तरीके अगल है,लेकिन भावना एक है। युवा हर चुनौतियां से लड़ने के लिए तैयार है।

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