नोएडा से अमर उजाला संवाद: सेक्टर 53 की कंचनजंगा मार्केट में व्यापारियों ने उठाई समस्या, जानें क्या बोले

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नोएडा सेक्टर-53 स्थित कंचनजंगा मार्केट में बुधवार को अमर उजाला की ओर से व्यापारियों के साथ संवाद किया गया। इस दौरान व्यापारियों ने बाजार में महिला शौचालय की बदहाल स्थिति और वहां शराब पीकर आने वाले लोगों से महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इसके अलावा चेन और मोबाइल छीनने की घटनाओं पर चिंता जताई। व्यापारियों ने बताया कि बाजार में जरूरतमंद बच्चे ग्राहकों से पैसे मांगते हैं, जिससे कई ग्राहक परेशान होकर बिना खरीदारी किए लौट जाते हैं। व्यापारियों ने इन समस्याओं के समाधान की मांग की।

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