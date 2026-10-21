नोएडा: सेक्टर-128 में रामलीला का मंचन, कलाकारों ने दी प्रस्तुति

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सेक्टर-128 में चल रही रामलीला में सोमवार रात कथक गुरु अनु सिन्हा की अगुवाई में कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। राम-सीता प्रसंग और भक्ति से सराबोर कथक नृत्य नाटिका को देख दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेक्टरवासियों ने परिवार समेत शिरकत की।

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