लोटस बुलेवर्ड में सुविधाओं के साथ अपनापन, बाहर की अव्यवस्था बनी परेशानी

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नोएडा सेक्टर-100 स्थित लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में अमर उजाला की ओर से आयोजित संवाद में निवासियों ने सोसाइटी में अपने वर्षों के अनुभव साझा किए। करीब 30 टावर और 3000 से अधिक निवासियों वाली सोसाइटी में लोगों ने जहां आपसी भाईचारे और पारिवारिक माहौल पर खुशी जताई, वहीं सोसाइटी के बाहर अतिक्रमण, यातायात, स्ट्रीट लाइट, जलभराव और सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।

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