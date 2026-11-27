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नोएडा के सेक्टर-62 स्थित जेएसएस विश्वविद्यालय में शुक्रवार को पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर सीखने, बदलाव को अपनाने और ज्ञान का नैतिकता के साथ उपयोग करने का संदेश दिया।

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