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ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क स्थित जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के विद्यार्थियों ने संविधान दिवस पर संसद भवन के संविधान सदन में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। 26 नवंबर को प्राइड की ओर से आयोजित कार्यक्रम में छात्रा हर्षिता त्रिपाठी और मृत्युंजय कुमार को संबोधन का अवसर मिला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें विधि और न्याय के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों ने संसदीय परंपराओं, सांविधानिक मूल्यों, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी हासिल की। ब्यूरो

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