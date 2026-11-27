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- टूटी सड़कें, खुले में निर्माण सामग्री और कूड़ा जलाने से हवा हो रही जहरीलीमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। शहर की हवा की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों की संख्या चार से बढ़ाकर आठ कर दी है, लेकिन प्रदूषण रोकने के इंतजाम अब भी जमीन पर कमजोर नजर आ रहे हैं। सेक्टर-62, 39, 125 और 116 में लगे मॉनिटरिंग स्टेशनों के आसपास की पड़ताल में धूल और लापरवाही की तस्वीर सामने आई। कहीं टूटी सड़कें धूल उड़ा रही हैं तो कहीं खुले में निर्माण सामग्री पड़ी है। निर्माण स्थलों पर नियमों की अनदेखी और कूड़ा जलाने की घटनाएं भी प्रदूषण बढ़ा रही हैं।सेक्टर-62 : जाम और निर्माण कार्य ने बढ़ाई मुश्किलआईटी हब और शैक्षणिक संस्थानों के केंद्र सेक्टर-62 में भीषण यातायात जाम प्रदूषण की बड़ी वजह बना हुआ है। इसके अलावा कई स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहा है, जहां धूल नियंत्रण के मानकों का पालन होता नहीं दिख रहा। हालांकि, नवंबर में पहली बार शुक्रवार को यहां का एक्यूआई रेड जोन से निकलकर ऑरेंज जोन में दर्ज किया गया।सेक्टर-125 : ग्रीन नेट के बिना चल रहा निर्माणनोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित सेक्टर-125 में कई व्यावसायिक परियोजनाओं का निर्माण जारी है। पड़ताल में कई स्थानों पर ग्रीन नेट और पानी के छिड़काव के बिना काम होता मिला। वहीं, क्षतिग्रस्त सड़कों से उड़ती धूल ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है।सेक्टर-116 : खाली प्लॉटों से उड़ रही धूल, रात में जलता कूड़ाआवासीय क्षेत्र सेक्टर-116 में आंतरिक सड़कों और खाली प्लॉटों के आसपास कच्चे रास्तों से दिनभर धूल उड़ती रहती है। इसके अलावा रात के समय खाली मैदानों में कूड़ा जलाने की घटनाएं भी प्रदूषण बढ़ा रही हैं। स्थानीय स्तर पर निगरानी और कार्रवाई की कमी समस्या को गंभीर बना रही है।सेक्टर-39 : उखड़ी सड़कें और यातायात का दबावसेक्टर-39 के आसपास दिनभर वाहनों का दबाव बना रहता है। कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और निर्माण सामग्री खुले में पड़ी है। वाहनों की आवाजाही से उड़ने वाली धूल और निर्माण स्थलों की लापरवाही हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है।कागजी कार्रवाई नहीं, जमीन पर कार्रवाई जरूरीशहर में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केवल बैठकें और निर्देश पर्याप्त नहीं हैं। निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट, नियमित पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रण के अन्य उपाय अनिवार्य रूप से लागू कराने होंगे। जरूरत के अनुसार एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना व सख्त कार्रवाई भी जरूरी है। जब तक इन उपायों को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक लोगों को प्रदूषण से राहत मिलना मुश्किल है।