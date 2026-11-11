{"_id":"6af435af13b61480de059100","slug":"video-greater-noida-national-office-bearer-of-bku-ekta-shakti-beaten-up-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर नोएडा: भाकियू (एकता शक्ति) के राष्ट्रीय पदाधिकारी को पीटा, वीडियो वायरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिसरख कोतवाली क्षेत्र के चिपियाना गांव में भारतीय किसान यूनियन (एकता शक्ति) के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ युवकों ने उन्हें घेरकर लात-घूंसों से जमकर पीटा। घटना का वीडियो सामने आया। वीडियो में कुछ लोग मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, थाना बिसरख में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया। पुलिस ने कहा कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

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