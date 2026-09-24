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ग्रेटर नोएडा अग्निकांड: यमुना एक्सप्रेस-वे पर हादसे की जगह से बस हटाई

अनुज कुमार

Updated Thu, 24 Sep 2026 01:14 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 01:14 PM IST







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देर रात यमुना एक्सप्रेस-वे पर डवल डेकर बस में भीषण आग लगने से नौ लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल अभी यहां से बस को हटा लिया गया है।बस को फिलहाल यमुना एक्सप्रेस-वे की चौकी ले जाया गया है। ... और पढ़ें

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