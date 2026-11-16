ग्रेटर नोएडा: चार फीसदी भूखंड की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे किसान को रोका

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चार फीसदी भूखंड की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे किसानों को पुलिस ने पहले ही रोक दिया गया। किसान वहीं पर धरने के बैठ गए। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। किसान जैतवारपुर गोलचक्कर के पास एकत्र हुए। वहीं से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए प्राधिकरण दफ्तर की ओर कूच किया। किसानों के आंदोलन के चलते भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया हुआ था। 100 मीटर पहले ही वाहन और जेसीबी लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए थे। पुलिस ने किसानों को गोल चक्कर से कुछ दूरी पर स्थित पार्क पर ही रोक दिया गया। किसान वहीं पर धरने पर बैठ गए।

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