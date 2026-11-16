यूपी: फ्लाईओवर पर सुरक्षा पट्टियां मिटा नेताओं ने लिखे नाम, भाजपा के अलावा सपा नेता भी इस कारनामे में आगे

करीब चार महीने पहले ही डेडीकेटेड फ्रेट रेलवे कारीडोर के ऊपर निर्माण पूरा होने के बाद वाहनों की आवाजाही के लिए यह फ्लाईओवर सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया साइट सी और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र को जोड़ने के लिए शुरू हुई थी। फ्लाईओवर के शुरू होने के बाद से ही यह स्थानीय नेताओं के लिए अपना नाम चमकाने के लिए बेहतर मौका बन गया। एक के बाद एक यहां सफेद-काली पट्टियों को सफेदी कर मिटाया जाना शुरू हो गया। करीब 15 फुट तक लंबाई में हर नेता इन सुरक्षा पट्टियों को खत्म करने में लग गया। कमोबेश पूरे फ्लाईओवर पर अब राजनैतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह के साथ दादरी विधानसभा का नाम और नंबर नजर आते हैं। इसके साथ ऐसा कराने वाले नेताओं के नाम बड़े-बड़े अक्षरों में यहां लिखे गए हैं।