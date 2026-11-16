नोएडा में दिखेगी उत्तराखंड की पूरी झलक: 16वां महाकौथिग होगा खास, AI तकनीक संग मचेगी उत्तराखंडी संस्कृति की धूम

नोएडा सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम में 19 से 27 दिसंबर तक नौ दिवसीय 16वें महाकौथिग-2026 का आयोजन किया जाएगा। इस बार मेले में उत्तराखंड की पारंपरिक लोकसंस्कृति के साथ आधुनिक तकनीक का भी संगम देखने को मिलेगा। पूरे मेले को एआई तकनीक से जोड़ने की तैयारी है। वहीं, उत्तराखंड के सभी 13 जिलों से 150 से अधिक लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से लोकसंस्कृति के रंग बिखेरेंगे। इस बार मेले का मंच मां सुरकंडा देवी की थीम पर तैयार किया जाएगा। आयोजन से पहले 13 दिसंबर को विधिवत भूमि पूजन होगा।

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