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ग्रेटर नोएडा में मीना जन्मदिवस पर बालिकाओं को अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक

Thu, 24 Sep 2026 06:48 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Thu, 24 Sep 2026 06:48 PM IST
girls were made aware of their rights on Meena's birthday In Greater Noida
ग्रेटर नोएडा में उच्च प्राथमिक विद्यालय झट्टा में मीना जन्मदिवस के अवसर पर मीना मंच-पावर एंजेल एवं माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बालिकाओं को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं माताओं ने बेटियों की पढ़ाई और उनके सपनों को पूरा करने में सहयोग करने का संकल्प लिया। कक्षा छह की परी, सात की अनुष्का और आठ की आयुषी ने पावर एंजेल के रूप में बालिका शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों पर प्रस्तुतियां दीं। इस दौरान मां-बेटी संवाद’, मेरी बेटी-मेरा गर्व, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जागरूकता और माता संकल्प जैसी गतिविधियां आयोजित की गईं। प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के दनकौर ब्लॉक अध्यक्ष सतीश पीलवान ने कहा कि हर बेटी के भीतर अपार संभावनाएं होती हैं। मां का विश्वास उसे आगे बढ़ने का हौसला देता है और शिक्षा उसके सपनों को पूरा करने का माध्यम बनती है। विद्यालय और परिवार मिलकर बालिकाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध करा सकते हैं।
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