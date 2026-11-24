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नोएडा के सेक्टर-18 गुरुद्वारा में प्रकाश पर्व पर आयोजन, संगत ने टेका माथा
नोएडा में सेक्टर-18 स्थित गुरुद्वारा में गुरु पर्व के अवसर पर आज सुबह से धार्मिक आयोजन चल रहा है। सुबह से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके बाद रागी जत्थे द्वारा गुरबाणी कीर्तन किया गया। गुरुद्वारा परिसर में बड़ी संख्या में संगत पहुंची और गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेककर अरदास की। आयोजन के दौरान लंगर की सेवा भी जारी रही, जिसमें श्रद्धालुओं ने सेवा में सहयोग किया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बताया कि गुरु पर्व को लेकर विशेष सजाया गया है और शाम तक कीर्तन दरबार जारी रहेगा।
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