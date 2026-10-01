दिवाली से पहले ग्रेनो की प्रमुख सड़कों पर दिखेगी रंग-बिरंगी रोशनी

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दीपावली से पहले ग्रेटर नोएडा की प्रमुख सड़कों और एंट्री पर रंग-बिरंगी और डिजाइन लाइटें नजर आएंगी। इसके लिए रात के समय बेहतर रोशनी, सड़क सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता वाला स्ट्रीट लाइट नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। तीन प्रमुख मार्ग पर दिया व अन्य डिजाइन के साथ स्ट्रीटलाइट लगाने पर करीब 6.46 करोड रुपए खर्च होगा।

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