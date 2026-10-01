Noida News: दिवाली से पहले ग्रेनो की प्रमुख सड़कों पर दिखेगी रंग-बिरंगी रोशनी

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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। दिवाली से पहले ग्रेटर नोएडा की प्रमुख सड़कों और एंट्री पर रंग-बिरंगी और डिजाइन लाइटें नजर आएंगी। इसके लिए रात के समय बेहतर रोशनी, सड़क सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता वाला स्ट्रीट लाइट नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। तीन प्रमुख मार्ग पर दिया व अन्य डिजाइन के साथ स्ट्रीटलाइट लगाने पर करीब 6.46 करोड़ रुपये खर्च होगा।ग्रेनो प्राधिकरण के विद्युत अभियांत्रिकी के विभाग वरिष्ठ प्रबंधक अजित भाई पटेल ने बताया कि कुलेसरा हिंडन ब्रिज एंट्री पॉइंट से हल्दौनी मोड़ तक करीब 1.50 किलोमीटर मार्ग पर नौ मीटर ऊंचे डबल व सिंगल विंग के 108 पोल लगाए जाएंगे। वहीं, गैलेक्सी वेगा रोटरी से गौड़ सिटी अंडरपास तथा खैरपुर रोटरी से राजेश पायलट रोटरी तक करीब 4 किलोमीटर मार्ग पर 217 पोल लगाए जाएंगे। इसी तरह ग्रेटर नोएडा एंट्री पॉइंट के पास चार मूर्ति चौराहे से एक मूर्ति रोटरी तक 130 मीटर चौड़ी सड़क पर 09 मीटर ऊंचे कोनिकल आर्च पोल लगाए जाने प्रस्तावित हैं। डिजाइनर पोल के साथ इस प्रोजेक्ट पर करीब 3.74 करोड़ रुपये खर्च प्रस्तावित है।इन कामों को शुरू करने के लिए पिछले दिनों टेंडर प्रक्रिया प्राधिकरण ने शुरू कर दी थी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि इन तीनों रास्तों पर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। स्ट्रीट लाइट लग जाने से निवासियों को बड़ी राहत मिल जाएगी। जहां पहले से लाइट लगी हैं, वहां भी सुधार कराया जाएगा।