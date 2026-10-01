फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Construction of Chilla Elevated Road picks up pace; relief from traffic jams expected.

Noida News: चिल्ला एलिवेटेड के निर्माण में आई तेजी, जाम से मिलेगी राहत

Thu, 01 Oct 2026 10:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 10:56 PM IST
विज्ञापन
Construction of Chilla Elevated Road picks up pace; relief from traffic jams expected.
-चिल्ला से लेकर महामाया फ्लाईओवर को दिसंबर 2027 तक काम पूरा होने का है लक्ष्य
विज्ञापन


माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। समय सीमा नजदीक आने के साथ चिल्ला एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। सेक्टर-16 के पास एलिवेटेड रोड का एक और पिलर तैयार हो गया है। दिल्ली के मयूर विहार फ्लाईओवर से महामाया फ्लाईओवर तक बनने वाली इस परियोजना के पूरा होने से चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी, सेक्टर-16, सेक्टर-18 और फिल्म सिटी की ओर आने-जाने वाले लोगों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।
करीब 5.57 किलोमीटर लंबे छह लेन के एलिवेटेड रोड का निर्माण करीब 892.75 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। टेंडर और अन्य खर्च शामिल होने के बाद परियोजना की लागत करीब 937 करोड़ रुपये तक पहुंची है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा प्राधिकरण की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। परियोजना के लिए कुल 296 पिलर बनाए जाने हैं। पिलर के ऊपर पियर कैप और उसके बाद गर्डर रखकर एलिवेटेड रोड का ढांचा तैयार किया जा रहा है। जीएम एसपी सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है और निर्धारित समय में परियोजना पूरी करने का प्रयास है।
विज्ञापन




पांच रैंप और एक लूप बनेंगे
परियोजना में वाहनों की आवाजाही के लिए पांच रैंप और एक लूप बनाया जाना है। मयूर विहार की ओर से आने वाले वाहनों के लिए सेक्टर-16 के पास रैंप बनेगा। सेक्टर-18 और डीएनडी की ओर भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। इससे दिल्ली, डीएनडी, सेक्टर-16, सेक्टर-18 और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले वाहनों को सुविधा मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन




दिसंबर 2027 तक लक्ष्य
प्राधिकरण ने एलिवेटेड रोड को दिसंबर 2027 तक यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य रखा है। इसके शुरू होने से चिल्ला बॉर्डर, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, सेक्टर-14ए और फिल्म सिटी के आसपास यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed