आकलपुर-म्याना मार्ग पर जलभराव, कीचड़ से होकर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे

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आकलपुर और म्याना मार्ग पर जलभराव से आमजन परेशान, जेवर से रबूपुरा जाने के का मुख्य रास्ता, जेवर झांझर रोड से कनेक्ट, रास्ते से लगती है, प्राथमिक विद्यालय की दीवार, विद्यालय की दीवार जलभराव से 10 मीटर दूर। छोटे-छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए कीचड़ भरे रास्ते से निकलने के लिए मजबूर।

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