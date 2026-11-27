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नोएडा के सेक्टर-110 स्थित महर्षि नगर के महर्षि आश्रम में शुक्रवार से नौ दिवसीय भारत उत्कर्ष महायज्ञ की शुरुआत हुई। राष्ट्र की समृद्धि, विश्व शांति और मानव कल्याण की कामना के साथ आयोजित 108 कुंडीय देवी भगवती सहस्त्र महायज्ञ का शुभारंभ गौ पूजन, कलश पूजन और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ। इस दौरान 140 करोड़ आहुतियां समर्पित करने का संकल्प लिया गया। महर्षि महेश योगी संस्थान के तत्वावधान में आयोजित महायज्ञ पांच दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन कथावाचक देवी कृष्ण प्रिया ने श्रीमद् देवी भागवत कथा का शुभारंभ किया और देवी भगवती की महिमा का वर्णन किया। आयोजन परिसर में कला गांव, रेत कला प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, भारत आरोग्य मेला, गौ सेवा प्रकल्प और अन्न क्षेत्र भी सजाए गए हैं। पांच दिसंबर को महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी।

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