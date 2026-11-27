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उदय राज पटेलग्रेटर नोएडा। सेप्सिस के मरीजों के लिए हर घंटा कीमती होता है। शरीर में संक्रमण फैलने पर बैक्टीरिया की पहचान में देरी मरीज की जान पर भारी पड़ सकती है। इससे निपटने के लिए ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) के वैज्ञानिक नई तकनीक विकसित कर रहे हैं, जिसमें खून के नमूने में संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया की पहचान चार से छह घंटे में करने का लक्ष्य है। अभी पारंपरिक ब्लड कल्चर जांच में इसमें 48 से 72 घंटे लग जाते हैं। शोध सफल रहा तो गंभीर मरीजों के इलाज में बड़ी मदद मिल सकती है।जिम्स के मेडिकल रिसर्च विभाग के सीनियर साइंटिस्ट डॉ. रवि कुमार चौधरी के अनुसार इस शोध में चुंबकीय नैनोपार्टिकल्स और आधुनिक मॉलिक्यूलर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (सीएसटीयूपी) से इस परियोजना को आर्थिक सहायता मिली है। तीन साल की इस परियोजना को जनवरी 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वैज्ञानिक ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहे हैं जिससे खून में मौजूद बैक्टीरिया को अलग कर उनकी जल्द पहचान की जा सके।150 से अधिक बैक्टीरियल जीन सीक्वेंस का किया गया अध्ययनडॉ. रवि कुमार चौधरी के अनुसार, शोध के पहले चरण में 150 से अधिक बैक्टीरियल जीन सीक्वेंस का अध्ययन किया जा चुका है। साथ ही 16 लक्ष्य समूहों की पहचान के लिए मॉलिक्यूलर पैनल तैयार किया गया है। इसमें स्टैफिलोकोकस, क्लेबसिएला, ई-कोलाई, स्यूडोमोनास और एसिनेटोबैक्टर जैसे संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया शामिल हैं। तकनीक में विशेष चुंबकीय कणों पर लेक्टिन नामक प्रोटीन की परत चढ़ाई जाएगी। ये कण खून से बैक्टीरिया को पकड़कर एकत्र करेंगे। इसके बाद पीसीआर आधारित जांच से उनके डीएनए की पहचान की जाएगी।नवजात और आईसीयू मरीजों को मिलेगा फायदाशोधकर्ता के अनुसार, इस तकनीक का उद्देश्य संक्रमण की पहचान में लगने वाला समय कम करना है। समय से पहले जन्मे नवजात, आईसीयू में भर्ती गंभीर मरीज और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों के लिए यह तकनीक भविष्य में काफी उपयोगी हो सकती है। शोध में एंटीबायोटिक प्रतिरोध से जुड़े जीन की पहचान को भी शामिल किया गया है। इससे बैक्टीरिया में दवाओं के प्रति प्रतिरोध के संकेत पता लगाने में मदद मिल सकती है।अभी मरीजों पर परीक्षण होना बाकीफिलहाल वास्तविक मरीजों के खून के नमूनों पर परीक्षण शुरू नहीं हुआ है। अगले चरण में लैब में तकनीक की जांच की जाएगी। इसके बाद जरूरी नैतिक मंजूरी मिलने पर सेप्सिस के 200 से अधिक मरीजों के नमूनों पर इसका परीक्षण करने की योजना है। नई तकनीक की तुलना पारंपरिक ब्लड कल्चर जांच से की जाएगी। इसकी सटीकता और वास्तविक उपयोगिता परीक्षण के बाद ही सामने आएगी।