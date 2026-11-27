विज्ञापन





नोएडा। एमिटी विश्वविद्यालय में हरित और टिकाऊ रसायन विज्ञान पर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें विशेषज्ञों ने पर्यावरण संरक्षण के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान और रासायनिक तकनीकों को विकसित करने पर जोर दिया। आईआईटी कानपुर के प्रो. मानस के घोरई ने कहा कि रासायनिक अनुसंधान में अंतर-विषयक अध्ययन और अभिक्रिया तंत्रों की समझ जरूरी है। आईआईएसईआर पुणे के प्रो. बुद्धदेव चट्टोपाध्याय ने उत्प्रेरक नवाचार को रासायनिक संश्लेषण की दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण बताया। एमिटी के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार चौहान ने वैज्ञानिक प्रगति के साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारी निभाने पर जोर दिया। ब्यूरो