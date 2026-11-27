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- सेक्टर-62 गोल चक्कर के पास हादसे में 19 वर्षीय युवक की उपचार के दौरान मौतसंवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। शहर में अलग-अलग सड़क हादसों में दो बाइक सवारों की मौत हो गई। पर्थला गोल चक्कर से गौर सिटी की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सेक्टर-62 गोल चक्कर के पास हादसे में घायल 19 वर्षीय युवक ने 13 दिन बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोनों मामलों में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।