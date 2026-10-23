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नोएडा के पंचशील बालक इंटर कॉलेज में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप

Digvijay Singh

Updated Fri, 23 Oct 2026 02:34 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 02:34 PM IST







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नोएडा सेक्टर-91 स्थित पंचशील बालक इंटर कॉलेज में चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के नोएडा महानगर अध्यक्ष डॉ. आश्रय गुप्ता ने जिला निर्वाचन प्रशासन से मामले का संज्ञान लेने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ... और पढ़ें

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