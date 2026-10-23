गुरुग्राम में झुकी इमारत सीधी करने का काम, 24 घंटे पुलिस तैनात

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गुरुग्राम सुशांत लोक फेज एक ब्लॉक सी में तीसरे दिन झुकी हुई पांच मंजिला इमारत को सीधा करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। फिलहाल गली में कोई भी नहीं है। एक पुलिस कर्मी को यहाँ 24 घंटे के लिए तैनात किया गया है, ताकि ताकि बगल के घरों में कोई प्रवेश न कर पाए।

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