{"_id":"6a92dfd4172b4c597f066c2a","slug":"video-tenders-worth-rs-840-crore-issued-for-sanitation-work-by-gurugram-municipal-corporation-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम नगर निगम के सफाई कार्य के लिए 8.40 करोड़ रुपये के टेंडर जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम नगर निगम ने शहर के आठ जोन में सफाई कर्मचारियों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए टेंडर जारी किए हैं। इन टेंडरों का कुल मूल्य 8.40 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके तहत ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी जैसे उपकरण तैनात किए जाएंगे। इन टेंडरों का मुख्य उद्देश्य गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना है। नगर निगम का लक्ष्य सफाई कर्मचारियों को आवश्यक उपकरण प्रदान करना है। ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी जैसे भारी उपकरण कचरा प्रबंधन में सहायक होंगे। इससे शहर को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। यह पहल शहरी स्वच्छता मानकों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। नगर निगम की ओर से सितंबर के पहले सप्ताह में टेंडर खोला जाएगा।

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