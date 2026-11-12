सरकारी स्कूलों में खेल सुविधाएं बढ़ेंगी

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जिले के सरकारी स्कूलों में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने विशेष बजट जारी किया है। इसके तहत जिले के 126 सरकारी हाई और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे। इसमें 99 वरिष्ठ माध्यमिक और 27 हाई स्कूल शामिल हैं। इस बजट से स्कूलों में खेल उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ खेल मैदानों की स्थिति भी सुधारी जाएगी।

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