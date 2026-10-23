{"_id":"6adb69ccf66b0ddf8504a2a0","slug":"video-roadways-employees-staged-a-protest-in-gurugram-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: रोडवेज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, पांच और छह नवंबर को प्रदेशव्यापी हड़ताल का एलान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गुरुग्राम: रोडवेज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, पांच और छह नवंबर को प्रदेशव्यापी हड़ताल का एलान
हरियाणा रोडवेज कर्मचारी राज्य सांझा मोर्चा ने बिजली विभाग के निजीकरण और गुरुग्राम व नूंह में निजी कंपनियों को बिजली वितरण के लिए समानांतर लाइसेंस देने के फैसले के विरोध में शुक्रवार को गुरुग्राम रोडवेज डिपो में दो घंटे तक प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के फैसले को जनविरोधी बताते हुए बिजली विभाग के कर्मचारियों के प्रति एकजुटता जताई। साथ ही, परिवहन कर्मचारियों की लंबित मांगें लागू नहीं होने पर पांच और छह नवंबर को दो दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।