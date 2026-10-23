{"_id":"6adb6902dbf8498aec0f9e89","slug":"video-leakage-of-master-line-fixed-in-gurugram-sector-62-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: सेक्टर-62 में मास्टर लाइन की लीकेज ठीक, जलापूर्ति बहाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम सेक्टर-62 में मास्टर वाटर लाइन में लंबे समय से हो रही लीकेज को जीएमडीए ने ठीक करा दिया है। यहां मास्टर लाइन हाईटेंशन बिजली तारों के नीचे से गुजर रही थी। लीकेज के कारण जलापूर्ति प्रभावित हो रही थी। समस्या के समाधान के लिए जीएमडीए ने लीकेज वाली पाइप को बदलवा दिया है। इसके बाद जलापूर्ति बहाल कर दी गई है।

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