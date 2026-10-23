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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Applications invited for the Subhash Chandra Bose Disaster Management Award-2027

Gurugram News: सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार-2027 के लिए आवेदन आमंत्रित

Fri, 23 Oct 2026 06:02 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 06:02 PM IST
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Applications invited for the Subhash Chandra Bose Disaster Management Award-2027
गुरुग्राम। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार-2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और निस्वार्थ सेवा करने वाले व्यक्तियों व संस्थानों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि केवल भारतीय नागरिक और भारतीय संस्थान ही पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। संस्थानों के अलावा स्वैच्छिक संगठनों, कॉरपोरेट संस्थाओं, शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों तथा प्रतिक्रिया और वर्दीधारी बलों सहित अन्य पात्र संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं। ब्यूरो
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