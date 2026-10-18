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सेक्टर 10 में निर्माण से लोग परेशान, धूल और जाम है परेशानी का कारण

Digvijay Singh

Updated Sun, 18 Oct 2026 06:22 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 06:22 PM IST







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गुरुग्राम में सेक्टर 10 में पिछले तीन माह से चल रहे निर्माण कार्य से स्थानीय लोग और स्कूल आने-जाने वाले परेशान हैं। बारिश के कारण सड़क खुदी हुई है, जिससे समस्या और बढ़ गई है। ... और पढ़ें

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