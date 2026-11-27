{"_id":"6b09813a9dadc8c69c001fae","slug":"video-no-delays-in-development-works-and-no-compromise-on-quality-municipal-commissioner-issues-instructions-to-engineering-wing-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"विकास कार्यों में देरी और गुणवत्ता से समझौता नहीं, निगमायुक्त ने इंजीनियरिंग विंग को दिए निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में विकास कार्यों में देरी और गुणवत्ता से समझौता करने वाली एजेंसियों के खिलाफ नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा। निगमायुक्त डॉ. पंकज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों को एक सप्ताह के भीतर नोटिस जारी किया जाए। इसके बाद भी सुधार नहीं होने पर पेनल्टी लगाने, ब्लैकलिस्ट करने और अनुबंध समाप्त करने की कार्रवाई की जाए। इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में निगमायुक्त ने कहा कि किसी भी विकास कार्य का एस्टीमेट तैयार करने से पहले साइट का निरीक्षण कर विवाद और अतिक्रमण दूर कराना जरूरी है। इसके लिए साइट क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। जूनियर इंजीनियरों को अपने वार्ड में चल रहे कार्यों की नियमित जांच करने और सहायक व कार्यकारी अभियंताओं को भी फील्ड में जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। निगमायुक्त ने 30 वर्ष पुरानी पेयजल और सीवर लाइनों को बदलने की दिशा में काम शुरू करने को कहा।

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